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6 milyon e yeni düzenleme

16 yaşını aşkın araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine ÖTV teşviki verilmesine ilişkin düzenleme yasalaştı.

6 milyon otomobile yeni düzenleme

Meclis'te yasalaşan vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL'lik ÖTV indiriminden yararlanacak.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 08:14
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