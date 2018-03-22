Meclis'te yasalaşan vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasaya göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL'lik ÖTV indiriminden yararlanacak.
6 milyon otomobile yeni düzenleme
16 yaşını aşkın araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine ÖTV teşviki verilmesine ilişkin düzenleme yasalaştı.
Etiketler: otomobil , Hurda araç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.