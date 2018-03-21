İkinci elde fırsat zamanı

Döviz kurlarının hareketlenmesi ve 2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır otomobil fiyatları, cazibesini koruyan ikinci el otomobil piyasasını canlandırırken, galericiler "otomobil almanın tam zamanı" dedikleri bahar aylarına dikkati çekti.
Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövize endeksli ithal araçların fiyatlarının artmasıyla ikinci elde adeta bahar havası estiğini kaydetti.
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