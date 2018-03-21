;
Yol Durumu
  1. Araç satışında bunu yapanlar şimdi yandı

de fırsat zamanı

Döviz kurlarının hareketlenmesi ve 2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır fiyatları, cazibesini koruyan otomobil piyasasında bahar havası estirdi.

İkinci elde fırsat zamanı

Döviz kurlarının hareketlenmesi ve 2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır fiyatları, cazibesini koruyan otomobil piyasasını canlandırırken, galericiler "otomobil almanın tam zamanı" dedikleri bahar aylarına dikkati çekti.

Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövize endeksli ithal araçların fiyatlarının artmasıyla ikinci elde adeta bahar havası estiğini kaydetti.

Etiketler: ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba 12:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar