Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi. Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.
Araç satışında bunu yapanlar şimdi yandı
Ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratanlara Yargıtay tokadı geldi. Zarara uğratan satıcının satış bedelinin yanında zarar tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.
Etiketler: Tekirdağ , otomobil , hasarlı araç
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