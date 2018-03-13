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alanlar dikkat: oluyor...

İkinci el alanlar dikkat: Zorunlu oluyor...

otomobil satışlarında kilometre düşürme, aracın hasarını gizleyerek satma gibi nedenlerle tüketicilerin yaşadığı zorluklara bir takım yenilikler getiriliyor. Bu sıkıntıları gidermek amaçlı otomotiv sektörüne yönelik yeni bir kanun tasarısı hayatımıza adım attı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ikinci el araç satışları için yeni bir kanun hazırlandı. Taslağa göre, ikinci el taşıt ticaretinin yalnızca bu işle ilgilenen tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması hedefleniyor.

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  • 13 Mart 2018, Salı 13:16
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