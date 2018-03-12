Karsan’dan büyük hamle

Karsan, 2010'da New York taksi ihalesi için hazırladığı V1 ile 3 finalist arasına girmiş ve oldukça ses getirmişti. Karsan yine büyük bir ihale için ABD'de yarışıyor. ABD Posta Servisi'nin araç yenileme ihalesine giren 5 firmadan biri olan Karsan'ın Morgan Olson firmasıyla birlikte ürettiği prototip, kış koşulları testi sırasında Trucks. com tarafından fotoğraflandı. Asfalt yolların yanı sıra bozuk zeminli yollarda da test edilen aracın en önemli özelliği şarj edilebilir hibrit olması. Aracın ön sağ çamurluğundaki kapağın elektrik şarjı, arka sol çamurluğunun üzerinde de depo kapağı bulunuyor. Hibrit sistemin Karsan tarafından sağlanacağı, gövdenin ise uzun yıllardır ABD Posta Servisi'yle sıkı işbirliği halinde olan Morgan Olson tarafından üretileceği belirtiliyor. ABD PostaServisi, 215 bin aracının artık yaşlanan 180 binini değiştirmeyiplanlıyor. Bu araçların 140 bininin en az 20 yaşında olduğu ve yenileme operasyonunun 7 yıla yayılabileceği belirtiliyor. İhalenin toplam bedeliyse 6.3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Prototiplerin gerçek yol şartlarında testlerine 2017 sonbaharında başlanmıştı ve halen ABD'nin farklı bölgelerindedevam ediliyor.
ABD Posta Servisi'nin ihalesinde yarışan Karsan'ın Morgan Olson firmasıyla birlikte üretmiş olduğu prototip, kış koşulları testi sırasında fotoğraflandı.
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