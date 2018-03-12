En çılgınlar tanıtıldı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen modifiye araç fuarı 'Worldof Wheels'te 500'den fazla araç sergilendi. Özel tasarlanmış otomobiller, SUV'lar, kamyonetler, motosikletler, TIR'lar ve otobüsler fuarda meraklılarıyla buluştu. Fuarda otomobil yedek parçaları, güvenlik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra 'otomobil kapsülü' gibi araç koruma sistemleri de ilgi gördü. Aralarında antika araçların da yer aldığı araçlar, geniş fiyat yelpazesiyle dikkat çekti.
Chicago'da bu yıl 56'ncısı düzenlenen modifiye fuarında 500'en fazla araç sergilendi. Antika araçların da yer aldığı fuarı 3 günde yaklaşık 100 bin kişi gezdi.
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