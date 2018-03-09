Ayrıntıları netleşmeye başlayan ve CEO atama aşamasına gelinen 'Türkiye'nin Otomobili' projesine Borusan da destek vermek istiyor. Sanayide özellikle de otomotivde devrim yaratacak bir malzeme olarak görülen kompozite odaklanan Borusan ArGe, 1.5 yıldır çalıştığı ve patentini aldığı kritik 6 ürünün yerli otomobilde kullanılması için görüşmelere başlayacak.
Yerli otomobili uçuracak teklif
Türkiye'nin otomobili olacak olan 'yerli otomobil' projesine destek her geçen gün artıyor.
Etiketler: yerli otomobil , Türkiye , TÜBİTAK , otomotiv
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