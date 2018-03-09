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i uçuracak teklif

'nin otomobili olacak olan '' projesine destek her geçen gün artıyor.

Yerli otomobili uçuracak teklif

Ayrıntıları netleşmeye başlayan ve CEO atama aşamasına gelinen 'Türkiye'nin Otomobili' projesine Borusan da destek vermek istiyor. Sanayide özellikle de de devrim yaratacak bir malzeme olarak görülen kompozite odaklanan Borusan ArGe, 1.5 yıldır çalıştığı ve patentini aldığı kritik 6 ürünün de kullanılması için görüşmelere başlayacak.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 10:55
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