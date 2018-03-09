Yerli otomobili uçuracak teklif

Ayrıntıları netleşmeye başlayan ve CEO atama aşamasına gelinen 'Türkiye'nin Otomobili' projesine Borusan da destek vermek istiyor. Sanayide özellikle de otomotivde devrim yaratacak bir malzeme olarak görülen kompozite odaklanan Borusan ArGe, 1.5 yıldır çalıştığı ve patentini aldığı kritik 6 ürünün yerli otomobilde kullanılması için görüşmelere başlayacak.