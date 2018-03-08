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nihayet satışta, işte fiyatı


Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan için ön siparişler başladı.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 13:01
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Gariban Gariban

Patron bana da en güzelinden bir resmini gönderebilirmisiniz. Kendimizi resme bakarak ve hayal kurarak gönlümüzü eyleriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:55
g&#252;rcan gürcan

ötv den faydalanılıyomu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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