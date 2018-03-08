Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan PAL-V için ön siparişler başladı.
Uçan araba nihayet satışta, işte fiyatı
Etiketler: PAL-V , uçan araba
Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan PAL-V için ön siparişler başladı.
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Patron bana da en güzelinden bir resmini gönderebilirmisiniz. Kendimizi resme bakarak ve hayal kurarak gönlümüzü eyleriz.
ötv den faydalanılıyomu
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