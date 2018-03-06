Renault açıklamasına göre, EZ-GO, insanların sabit veya mobil bir konumdan araç çağırmalarını sağlayan elektrikli, otonom ve paylaşımlı bir "robot taksi" konsepti. EZ-GO konsept model, trafiği yoğun şehirlerde seyahat etmenin yeni yöntemine gönderme yapıyor. Bu yeni konsept model, otonom sürdürülebilir bireysel ulaşıma yönelik SYMBIOZ'un başarılı lansmanının devamı niteliği taşıyor.

Bir uygulama üzerinden veya şehir içindeki sabit istasyonlardan çağrılabilen robot araç, özel araçların konforuyla, toplu taşımanın verimliliğini, güvenliğini ve araç kullanma kaygısından uzak olma imkanını sunuyor. 4. seviye otonom sürüş becerisine sahip olan EZ-GO, öndeki araçla olan takip mesafesini kontrol etmesinin yanı sıra şeritte kalabiliyor, şerit değiştirebiliyor. Olağanüstü bir durum meydana geldiğinde ise kendi başına veya takip merkezine bağlanarak güvenli bir konuma yönlenebiliyor.

EZ-GO modelin inovatif tasarımı, otonom sistem sensörlerinin görüş alanını maksimuma çıkarmak ve güneş ışığının panoramik tavan camından içeri girmesini sağlamak için tasarlandı. EZ-GO'daki biniş rampası yürüyerek veya tekerlekli sandalyeyle araca binmeyi kolaylaştırıyor. EZ-GO'nun özellikleri, Renault'nun ana felsefesi olan "Easy Life / Kolay Yaşam"ı geleceğe taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Renault EZ-GO'yu şehirler için ikonik bir simge olarak tasarladık. Bu elektrikli, otonom konsept herkes için paylaşımlı ulaşımın pozitif potansiyel etkisinin keşfedilmesini sağlıyor. Görsel çekiciliğinin ve şehir içine entegrasyonunun yanı sıra, daha önce görülmemiş 360 derece açık penceresi sayesinde yolcular rahat bir sürüşün ve şehir manzarasının tadını çıkarabilecekler." ifadelerini kullandı.