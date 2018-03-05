Yenilik bombardımanı
BMW
X4'ün ikinci neslini Cenevre'de tanıtıyor. Yeni X4'ün boyutları selefine göre arttı. Boyu 81 mm uzayarak 4750 mm olan aracın dingil mesafesi de 54 mm artarak 2860 mm'ye çıktı. Bununla birlikte X4, önceki nesline göre yaklaşık 55 kg hafifledi. Bagaj hacmi de 25 litre atarak 525 litreye ulaşan araçta ses ve parmak hareketleriyle komut verilen 10.25 inçlik ekrana sahip multimedya sistemi de yer alıyor. Yeni X4'ün zirvesinde iki M Performance versiyonu bulunuyor: 322 HP'lik M40d ve 355 HP'lik M40i. X4 M40d, 4.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını gerçekleştiriyor. M40i'nin 0-100 km/s hızlanması ise 4.8 saniye sürüyor.
KIA
Tamamen yenilenen Cee'd modelinin adı artık Ceed oldu. Önceki nesline göre 20 mm genişleyip 23 mm alçalan, dingil mesafesi değişmeyen Ceed'de 120 HP'lik 1.0 litre ve 140 HP'lik 1.4 litrelik benzinli ve 115 HP ve 136 HP gücünde 1.6 litrelik dizel motor seçenekleri var. Ceed'in tamamen yenilenen iç mekanında donanım paketine göre 5, 7 ya da 8 inç ekranlı dokunmatik multimedya sistemleri yer alıyor
TOYOTA
GT86 ile spor otomobil sahnesine etkileyici bir geri dönüş yapan Toyota, yeni Supra ile bu hamleyi bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. BMW ile birlikte geliştirilen altyapının kullanılacağı modelde FT-1 konseptinin tasarımına sadık kalınacak. Motor seçeneklerini ise turbo beslemeli ünitelerin oluşturacağı belirtilirken, elektrik destekli bir 'boost' fonksiyonun da olması gündemde.
CITROEN
Üçüncü nesil Citroen Berlingo, markanın C3 modelini hatırlatan tasarım yüzüne sahip. Yeni Berlingo'nun uzunluğu yaklaşık 150 mm artarak 4400 mm ve aks mesafesi de 50 mm uzayıp 2780 mm oldu. Berlingo'nun uzun şasili XL seçeneğinde 7 koltuk seçeneği yer alırken, bu aracın boyu 4750 mm ve aks mesafesi ise 2970 mm. Berlingo'da benzinli 1.2 Puretech ve dizel 1.5 BlueHDi motor seçenekleri olacak. 130 HP'lik dizel seçeneğinde 8 ileri otomatik şanzıman alternatifi de var.
HYUNDAI
HyundaI'nin orta sınıf SUV'u Santa Fe, yeni farları ve basamak tipi ızgarasıyla markanın yeni tasarım dilini sergiliyor. 4770 mm uzunluğa ve 1890 mm genişliğe sahip Santa Fe'nin dingil mesafesiyle birlikte iç mekan hacminin arttığı belirtiliyor. Yeni nesil güvenlik sistemlerine sahip araçta 200 HP gücünde 2.2 lt'lik dizel motor ve yeni 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor. Ayrıca Santa Fe'de 232 HP'lik 2.0 litre turbo benzinli motor da olacak. Santa Fe'de yeni geliştirilen 4x4 sistemi görev yapıyor.
MERCEDES
Mercedes'in dördüncü nesil A Serisi, öncüsüne göre daha hırçın bir görünüm sunuyor. Önceki nesline göre 112 mm uzayıp 4420 mm'ye ulaşan aracın aks mesafesi de 2730 mm olmuş. A Serisi'nin bagaj hacmi önceki modele göre 29 litre artarak 370 litreye çıkarken, bagaj eşiği de genişlemiş. Aracın kokpitinde donanım paketine göre boyutu 7 ile 11.25 inç arasında bir çift dijital ekran standart olarak bulunuyor.
JAGUAR
Jaguar'ın ilk yüzde 100 elektrikli modeli olan I-Pace, 4 tekerlekten çekişli aktarmaya sahip. Yaklaşık 90 km/s hızla 310 km menzilinin olduğu ve 2 saatte şarj olduğu belirtiliyor. 395 HP güç ve 700 Nm tork üreten iki elektrikli motora sahip bu aracın 4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını gerçekleştirdiği açıklandı.
RENAULT
Renault'da Zoe R90'ın yerini alacak olan R110 kodlu elektrikli motorla birlikte 41 kWh'lık yeni batarya paketi var. Yüzde 100 elektrikli Zoe'nin yeni motoru 107 HP güç ve 225 Nm tork üretiyor. Bu aracın menzili 300 km'ye ulaşıyor ve maksimum hızı 135 km/s. Zoe'de yeni renk seçenekleri ve R-Link Evo multimedya sistemi sunuluyor.
Halit BOLKAN
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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