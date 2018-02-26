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Türkiye’nin ilk elektrikli motosikleti
Motorbike 2018'de Kuralkan Motorlu Araçlar, yeni markası yüzde 100 elektrikli Super Soco ile yer aldı. 'de satışına başlanacak ilk olan Super Soco'nun TS ve TC modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Super Soco'nun TS 2400 modeli 11 bin 400, TC 3000 modeli ise 12 bin 900 liraya ile 15 Mart'tan itibaren satışa sunulacak.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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