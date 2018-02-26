Türkiye’nin ilk elektrikli motosikleti

; 19 / 10 12 / 6 8 / 2 5 / -4 13 / 3 14 / 4 10 / 2 19 / 9 2 / -10 15 / 4 16 / 6 11 / 1 9 / 4 14 / 4 8 / 0 9 / 4 7 / 2 4 / -1 8 / 1 12 / 2 9 / 5 8 / 0 11 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 4 10 / 5 -1 / -4 9 / 3 9 / 0 3 / -5 11 / 3 12 / 4 12 / 6 10 / 1 6 / 0 15 / 9 14 / 3 10 / -1 7 / 4 15 / 6 12 / 7 11 / 4 13 / 4 3 / -5 10 / 2 13 / 2 13 / 2 3 / -4 13 / 2 13 / 8 6 / 5 14 / 4 9 / 2 12 / 3 14 / 5 10 / 5 18 / 11 12 / 3 9 / 0 11 / 3 12 / 2 15 / 6 18 / 9 14 / 7 10 / 5 14 / 5 11 / 2 9 / 4 9 / 3 14 / 7 7 / 2 5 / 1 14 / 5 15 / 7 8 / 2 10 / 1 7 / 0 6 / 5 9 / 2 7 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Motorbike 2018'de Kuralkan Motorlu Araçlar, yeni markası yüzde 100 elektrikli Super Soco ile yer aldı. Türkiye'de satışına başlanacak ilk elektrikli motosiklet olan Super Soco'nun TS ve TC modellerinin Türkiye lansmanı yapıldı. Super Soco'nun TS 2400 modeli 11 bin 400, TC 3000 modeli ise 12 bin 900 liraya ile 15 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. 26 Şubat 2018, Pazartesi Gazete
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