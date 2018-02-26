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İstikrara devam

sanayii, 2017 yılını üretim ve ta tarihi rekorlar kırarak kapatmıştı. Sektör, 2018 yılının ilk ayında ise üretimde son 10 yılın en iyi ikinc iOcak ayı performansını gösterdi...

İstikrara devam
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 Ocak ayı üretim, ve pazar verilerini açıkladı. 2017'yi üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırarak geride bırakan sanayii, 2018 yılına üretimde son 10 yılın en iyi ikinci Ocak ayı performansıyla başladı. 'nin açıkladığı Ocak ayı verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3 azalarak 124 bin 347 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 85 bin 368 adet oldu. Ocak ayı verileri ışığında üretim ve ihracatta 2017'ye yakın bir başlangıç yapan otomotiv sanayii, yılın ilk ayında mevsimsel etmenlerden dolayı düşüş yaşasa da 2018 yılı başında istikrarını korudu ve pozitif sinyaller verdi. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 azalarak 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 73 bin 408 adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12 artarken, paritedeki değişim sebebiyle euro bazında yüzde 2 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 4 artarak 951.6 milyon dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 781.8 milyon euro seviyesine indi.

PAZAR BÜYÜDÜ
Toplam otomotiv pazarı Ocak'ta geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında aynı seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adede çıktı. Yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal oto satışları geçen yılki seviyesini korudu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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