İstikrara devam

OtomotivSanayiiDerneği (OSD),2018 Ocak ayı üretim,ihracat ve pazar verileriniaçıkladı. 2017'yi üretimve ihracatta tarihi rekorlarkırarak geride bırakanTürkiyeotomotiv sanayii,2018 yılına üretimdeson 10 yılın en iyi ikinciOcak ayı performansıylabaşladı. OSD'ninaçıkladığı Ocak ayıverilerine göre, toplamotomotiv üretimi bir öncekiyılın aynı ayına oranlayüzde 3 azalarak 124bin 347 adet düzeyindegerçekleşti. Toplamotomobil üretimi ise geçenyılın aynı ayına göre yüzde9 azalarak 85 bin 368adet oldu. Ocak ayı verileriışığında üretim ve ihracatta2017'ye yakın bir başlangıçyapan otomotiv sanayii,yılın ilk ayında mevsimseletmenlerden dolayı düşüşyaşasa da 2018 yılı başındaistikrarını korudu ve pozitifsinyaller verdi.Aynı dönemde toplamotomotiv ihracatı adetbazında yüzde 9 azalarak94 bin 332 adet, otomobilihracatıise yüzde 4azalarak 73 bin 408 adetseviyesinde gerçekleşti.Ocak ayında bir öncekiyılın aynı ayına oranla,toplam otomotiv ihracatıdolar bazında yüzde12 artarken, paritedekideğişim sebebiyle eurobazında yüzde 2 azaldı. Budönemde, toplam otomotivihracatı 2.3 milyar dolarolarak gerçekleşirken,otomobil ihracatı yüzde4 artarak 951.6 milyondolar oldu. Euro bazındaotomobil ihracatı ise yüzde9 azalarak 781.8 milyoneuro seviyesine indi.
PAZAR BÜYÜDÜ Toplam otomotiv pazarı Ocak'ta geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında aynı seviyesini koruyarak 36bin 53 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adede çıktı. Yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal oto satışları geçen yılki seviyesini korudu.
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