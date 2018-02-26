Yerli otomobilin 5 babayiğidi arasında yer alan Zorlu Holding,elektrikli otomobillerde kullanılan batarya üretimi için GSR Capital ile ortaklığa gitti. 2 şirket, 2023'e kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Zorlu Holding CEO'su ÖmerYüngül, "Gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırım 2018'de başlayacak, 2023'te tamamlanarak devreye alınacak. 25 bin megawatt kapasiteli batarya fabrikasıyla 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız" dedi. Bu yatırım ile Türkiye'nin pil üretimi alanında dünyada sayılı, Avrupa ise tek büyük üretici konumuna yükseleceğini dile getiren Yüngül, "Ana sanayi olarak bu dönüşümün öncüsü oluyoruz. 3 yıldır pil teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. 2018 içerisinde, Vestel'in Manisa'daki tesisleri içerisinde batarya paketleme işleminin başlaması, ardından da 4 yıllık bir dönem içinde komple batarya üretimine yönelik yatırımın tamamlanması hedefleniyor" diye konuştu. GSR Capital Eş-Başkanı Jianghua Su ise "Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Ciddi bir nikel-kobalt madenine sahip. Dolayısıyla elektrikli otomobil konusunda geleceği parlak. Türkiye elektrikli otomobili en iyi geliştirecek ülkelerden biri. Avrupa'ya açılan kapımız olacak" dedi.
4 KATLIK ARTIŞ GSR Capital, Zorlu Holding'in grup şirketlerinden Meta Nikel'e de yüzde 50 ortak olacak. 10 bin ton olan kapasite 4 kat artırılacak. Gördes'te yapılacak yatırım ile pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimi de başlayacak. Eskişehir'de ise 20 bin tonluk nikel ve kobalt sülfat tesisi kurulacak.
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