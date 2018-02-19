İkinci elde yeni dönem

İKİNCİ el otomobil pazarı son yıllarda hızlı bir büyümeye sahne oluyor. Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan'ın yaptığı açıklamaya göre; 2012 yılında 3milyon 150 bin adet olan ikinci el satışlar��, 2017 yılında 5 milyon190 bin adet olarak gerçekleşti. 2018'de ise pazarın yüzde 10civarında büyümesi ve 5.5milyon adedi aşması bekleniyor. Bu büyüklükteki pazarda tüketici haklarını korumaya yönelik önemli düzenlemeler Gümrük ve TicaretBakanlığı tarafından açıklandı. Satışların yüzde 5'i kurumsal ikinci el firmaları, yüzde 45'i galeriler, yüzde 50'si ise bireysel satıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Uzun yıllardan bu yana, kaza yaptığı halde kaza yapmamış gibi satılan, kilometresi düşürülen, mekanik sorunları gizlenen otomobiller yüzünden mağduriyet yaşayan tüketiciler, artık çok daha güvenli bir sistem içerisinde ikinci el otomobil satın alabilecek. Yeni yönetmelik, 8 yaş ve 160 bin km altındaki otomobillere garantizorunluluğu getiriyor. Ayrıca ekspertizraporu da zorunlu oldu. İkinci el otomobil alım satımı yapmak için de önemli kriterler getirildi. Bu işi yapabilmek için yetki belgesi alınacak ve bu belge 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca galeriler için de fiziki şartlar getirildi. Getirilen yeni kurallarla ikinci el otomobil pazarında kötüniyetli satıcıların engellenmesi mümkün olacak. Sektör yetkilileri, yeni kurallarla kurumsal ikinci el firmalarının yaygınlaşacağını ve pazar payını kısa sürede yüzde 20düzeyine çıkaracağını öngörüyor.
İKİNCİYENİ.COM GENELMÜDÜRÜ ÖZGÜR MARAŞ: "GÜMRÜK Bakanlığı'nın ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yayımlanan yönetmeliğine göre; ikinci el otomobiller, satış tarihinden itibaren 3 aya veya 5bin kilometreye kadar, aracı satan işletmenin garantisi altında olacak. Garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günüiçinde giderilecek. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak. Ancak 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki otomobiller için garanti uygulaması olmayacak. Bu yeni düzenlemeyle zorunlu hale gelen birçok uygulamayı biz uzun süreden itibaren kullanıcılarımıza sunuyoruz. ikinciyeni.com'dan otomobil satın alanlar olumsuz bir sürprizle karşılaşmıyor."
OTOSHOPS GENEL MÜDÜRÜTUĞRUL DENİZAŞAN: "YÖNETMELİK ikinci el pazarına güveni artıracak. Kurumsal firmaların çoğalması, bu işi yapan işletmelerin yetki belgesi ve belirli fiziki niteliklere sahip olması, merdivenaltı tabir edilen yerlerin zamanla ortadan kalkması anlamına geliyor. 5 yılda bir yenilenecek olan yetki belgesi ile ikinci el pazarı kontrol altına alınacak. Yönetmeliğe göre, ikinci el otomobil ve motosikletlerde motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garantili olacak. Garanti süresi veya kilometresi içinde oluşan arızalar azami 30 iş günü içinde giderilecek. Aynı tip ve özelliklerdeki aracın ikinci el fiyatında hizmet standartlarının belirsiz olması sebebiyle büyük farklılıklar oluyor. Yönetmelik ile kârlılık oranları da etkileneceğinden fiyat farkları azalacak."
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