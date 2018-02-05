Otomotiv üretiminde tarihi rekor

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotiv, 2017 yılını üretimde ve ihracatta tarihi rekorları kırarak kapattı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi verilerine göre; otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 13 artarak 1 milyon 674 bin adede ulaştı ve yaklaşık yarım asırlık Türk otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl bitmeden 1 milyon barajını aşan otomobil üretimi ise 2017 Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artışla 1 milyon 121 adet olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sanayiinin yaptığı otomobil üretimi, son 10 yıldaneredeyse 2 katı büyüme ile bir başka başarı olarak ön plana çıktı. 2017'de bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 24 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 333 bin, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
29 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT OSD Başkanı Kudret Önen, konuyla ilgili olarak "Bugün 29 milyar dolarlık ihracatı ve 1.7 milyona dayanan üretimi ile otomotiv sanayimiz, dünya üretiminin yüzde 2'sini yapar konuma geldi. Sektörde bundan sonra atılacak adımlar çok önemli; Avrupa'daki yeni otomotiv yatırımlarını çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet edecek, Ar-Ge ve teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek yeni teşvikler ile daha da büyüme imkanı var" dedi. Otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 20 artarken, euro bazında ise yüzde 17 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 29 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 41 artarak 11.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 39 artarak 10.5milyar euro seviyelerine yükseldi.
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