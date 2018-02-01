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Motorlu Taşıt si ödemelerinde bugün son gün

Sürücülerin 'nin () Ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesini en geç 31 Ocak Çarşamba (bugün) günü yapmaları gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! Son gün bugün

Yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 'nin () ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ocak Çarşamba (bugün) günü yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecekler.

Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilirler. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 09:16
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