SUV’a Alman imzası: Opel Grandland X

Geçmişte ağırlıklı olarak sedan araçların gözde olduğu Türkiye otomobil pazarında önce hatchback modeller şimdi de SUV modellerhızlı bir yükseliş gösteriyor. Pazarın yaklaşık yarısı hala sedan modellerin elinde olsa da SUV modeller, hatchback modellerin payından büyük ısırıklar kopararak pazarda büyümeye devam ediyor. 2017 yılında pazar payı yaklaşık yüzde 18'e yükselen SUV modellerin yükseliş trendi markaların iştahını kabartıyor. Opel'in PSA Grubu şemsiyesi altına girmeden önce Peugeot ile yaptığı ortak model anlaşmasının bir ürünü olan C segmentindeki Grandland X de büyüyen pazarda Opel'in en önemli silahlarından biri. Grandland X aslında Peugeot3008'in platform ikizi. Ancak tasarımda ortak nokta bulunmuyor. Astra'nın yükseltilmiş versiyonu gibi görünen Grandland X'in uzunluğu 4477 mm. Aks mesafesiyse Peugeot 3008 ile aynı: 2675 mm. Grandland X'in iç tasarımında da markanın yeni nesil tasarımı kullanılmış. Peugeot 3008'in dijital ağırlıklı göstergelerinin aksine Opel daha gelenekselci davranmış. Orta konsoldaki multimedya ekranı ise modern çağın sembolü. İç mekan genişliği açısından sınıfına ve boyutuna uygun alan sunan Grandland X'in 514 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlanarak bin 652 litreye genişletilebiliyor. Tampon altına doğru bir ayak hareketiyle otomatik açılan ve kapanan elektrikli bagaj kapağı da yükleme işlemini kolaylaştırıyor. Grandland X, Türkiye'de 130 HP güç üreten 1.2 turbo benzinli ve 120 HP'lik 1.6 dizel motorlarla satılıyor. Her iki motor ve şanzımanlar Peugeot'dan geliyor. 1750 d/d'de 300 Nm tork üreten dizel motor ve 6 ileri vitesli otomatik şanzımanla Grandland X'in 100 km'deki ortalama tüketimi 4.6 litre. Grandland X'in elektronik destek sistemleri de oldukça kapsamlı.
Yüksek yapıya rağmen Grandland X virajlarda güven veriyor. Tok sürüş hissine karşılık süspansiyon konforu da gayet iyi düzeyde.
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