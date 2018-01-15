Yeni yıl kampanyalarla başladı

MERCEDES-BENZ
OCAK ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin TL'ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0.99 faiz oranı fırsatı sunuluyor. C-Serisi Sedan, Estate, Coupe, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes- Benz Kasko tercih edilmesi durumundaysa, 170 bin TL'ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0.99 faiz oranından yararlanılabiliyor.
NISSAN
NISSAN'ın Qashqai ve X-Trail modellerinde 40 bin TL'ye varan kredi tutarları için yüzde 0.99 faiz seçeneği ve ödeme planı bulunuyor. Navara'da ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz oranlı kredi ve 6 bin 250 TL'ye varan nakit indirimi bulunuyor.
TOYOTA
TOYOTA'nın C-HR Hybrid modelinde 9 bin 500 TL'ye varan indirimler bulunurken, güncellenen ÖTV oranıyla birlikte bu araçta yüzde 6.2'ye varan vergi avantajı devam ediyor. Hilux'un otomatik şanzımanlı Hi-Cruiser seçeneğinde ise indirim 8 bin 300 TL'ye kadar çıkıyor. Ayrıca Toyota modellerinde yüzde 1.43'ten başlayan faiz oranına sahip olan ve bütçeye göre değişen 48 aya varan vade seçenekleri yer alıyor. Toyota'nın Ocak 2018 kampanyası kapsamında ödemelere Temmuz 2018'de başlanabiliyor.
BMW
BMW'de 31 Ocak'a kadar 118i ve 318i Sedan için 36 ay vadeli ve dönem sonu ödemeli esnek kredi seçeneği sunuluyor. Bu kredinin en önemli özelliği, son ödeme tutarının aracın anahtar teslim fiyatının yarısına kadar yükseltilebilmesi. Böylelikle 118i bin 599 TL'den, 318i Sedan 2 bin 299 TL'den başlayan aylık ödeme ile alınabiliyor.
CITROEN
OCAK ayı boyunca 2017 model Citroen modellerinden C3, C-Elysee ve C4 Cactus'te 2 bin TL'ye kadar takas indirimi sunulurken, C4 Picasso'da takas indirimi 5 bin TL'yi buluyor. Takas indirimine ek olarak Citroen'in binek otomobil modellerinde ve Berlingo Combi'de 30 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.89 faizli kredi seçeneği var. Kredi kullanmak istemeyenlere takas kampanyasına ek olarak bin 500 TL peşin indirim seçeneği yer alıyor.
OPEL
YENİLENEN Insignia, Ocak ayında 50 bin TL'ye 30 ay yüzde 0.94 faizli aylık bin 973 TL'lik ödeme planıyla sunuluyor. Opel'in en yeni modeli olan Grandland X, lansmanına özel 50 bin TL için aylık bin 973 taksitle 30 ay yüzde 0.94 fazi oranlı ödeme planıyla satılıyor. Opel, diğer kampanyalı modeli olan Astra ve Astra Sports Tourer'da 12 bin TL için 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuyor.
PEUGEOT
ARALIK ayı kampanyasını Ocak'ta da sürdüren Peugeot'da yüzde 10'a varan indirimler bulunuyor. Kampanya kapsamında Peugeot'nun 3008 modelinin fiyatı 153 bin TL ile 193 bin TL arasında değişirken, sadece dizel motorla satılan 301 modelinin fiyatı 84 bin TL'den başlıyor. Diğer kampanyalı Peugeot modellerinde 308 HB 91 bin TL'den, 2008 HB ise 104 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Halit BOLKAN
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