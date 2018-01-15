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Bakanlıktan milyonlarca araç sahibine uyarı

egzoz muayenesi yaptırmayan 6 milyon 300 bin aracı mercek altına aldı.

Bakanlıktan milyonlarca araç sahibine uyarı

Bakanlık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden listesini istediği araç sahiplerine önce uyarı yazısı gönderecek, yaptırmayanlara ise ceza uygulayacak.

, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300.000 aracın listesini aldı.

Hürriyet'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

ÖNCE UYARI SONRA CEZA
Buna göre bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak, ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara 1206 lira ceza gönderecek.

KİRLİLİĞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ
Öztürk ayrıca,Türkiye'de 4 kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 16:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALO BAKAN ALO BAKAN

İstanbul'da hala doğalgaz almayıp kömür sobası yakan, bacasını sokağa uzatıp ortalığı dumana boğanlar var?

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 15.01.2018 16:47
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