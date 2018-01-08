Satışlarda istikrar

YENİ MERCEDES G SERİSİ ORTAYA ÇIKTI
Mercedes'in efsanevi arazi aracı G Serisi, 1979 yılından bu yana tasarım ve teknik olarak küçük değişikliklerle üretiliyor. Yeni nesil G Serisi'nde yeni nesil bir platforma geçiş yapan Mercedes, tasarımda orjinale sadık kalmayı sürdürüyor. Farlar ve tamponda yenilemenin izleri net olarak hissedilirken, yeni iç mekanla dış tasarım arasında bağlantılar da bulunuyor. S Serisi'ndeki gibi direksiyon simidinde dokunmatik kontrollere yer verilirken, kapı kapanma sesinin eski nesillerle aynı kalmasına özen gözterilmiş. Ön cam 30 mm ileri alınarak önde daha fazla alan oluşturulurken, arka diz mesafesi 15 cm artırılmış. Arka koltuklarda omuz mesafesi 38 mm, dirsek mesafesi de 68 mm genişlemiş.
TOYOTA'DAN OCAK AYINA ÖZEL AVANTAJLAR
Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında stoklarla sınırlı 2017 model yılı otomobiller için özel indirimler ve avantajlar sunuyor. Toyota C-HR, 9 bin 500 liralık indirimle Ocak kampanyasında yer alıyor. C-HR'ların bazı modellerinde de güncellenen ÖTV matrahı ile yüzde 6.2'ye varan vergi avantajı bulunuyor. Hilux'ın otomatik vitese sahip Hi-Cruiser versiyonu 8 bin 300 liraya varan indirimle kampanyaya dahil oluyor. Corolla ise indirimle birlikte 68 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Yüzde 1.43'ten başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın Ocak kampanyasından yararlananlar, isterlerse ödemeye Temmuz'da başlayabiliyor.
SUV'UN LİDERİ NISSAN
Nissan Türkiye, 2017 yılının rekor satışla ve pazar payıyla kapattı. 2017'de toplamda 34 bin 822 adet satış ve yüzde 8.6 büyüme elde eden Nissan Türkiye, yüzde 3.64 pazar payıyla birlikte Türkiye'deki ilk 10 otomobil markası arasında yer aldı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "2014'te 20 bin adet civarında olan satış rakamlarımızı, her geçen yıl üzerine koyarak artırdık. 2017'de toplamda 34 bin 822 adetlik satışla yüzde 3.64'lük pazar payıyla rekor kırdık. Bu da üç sene içerisinde yüzde 70'lik bir büyümeyi gösteriyor. Amacımız, teknoloji uzmanlığımız ve heyecanımızla 2018'de de heyecan mühendisliğine devam etmek ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek" dedi. Türkiye'de 6 modelle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Özkök, "Türkiye'nin tartışmasız SUV lideriyiz. Qashqai, X-Trail, Navara, Juke gibi modellerimizle tüketicilerimizin hayatlarına heyecan katıyoruz. Önümüzdeki yıllar elektrikli araçların, otonom sürüşün daha çok konuşulacağı yıllar olacak. Teknoloji uzmanlığımız ile geleceğin otomotiv teknolojisine ve sürüşüne odaklandık. NISSAN Intelligent Mobility vizyonumuzla, geleceğin araçları için aralıksız çalışıyoruz" diye konuştu.
LÜKSTE BMW X5 İLK SIRADA
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) araç satışları, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.3 azalarak 26 bin 969 oldu. Lüks segmentte en çok satılan model, 7 bin 964 adet ile BMW'nin 5 serisi oldu. Ultra lüks segmentte de BMW X5 modeli 767 satışla ilk sırayı aldı.
Halit BOLKAN
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