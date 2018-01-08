Renault zirveyi geri aldı

Otomotiv DistribütörleriDerneği (ODD), binek otomobilve hafif ticari araç pazarının2017 yılı verilerini açıkladı. ODDverilerine göre; 2017'de Türkiye'de 722bin 759 adedi binek otomobil, 233 bin435 adedi hafif ticari araç olmak üzeretoplam 956 bin 194 adetlik satışa ulaşıldı.Yoğun bir rekabet sonunda 2017'de pazarliderliği koltuğuna Renault oturdu. Marka;binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin276 adet satış rakamı ile yüzde 13.6 payaldı. Renault, binek otomobil pazarındaise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde15.7 pazar payına ulaşarak 18'inci kezbinek otomobil pazar lideri oldu. Renaultve Dacia'dan oluşan Renault Grubu'ysatoplamda 178 bin 646 adetlik rekor satışaulaştı. Dacia, 48 bin 370 adetlik satışadedi ve yüzde 5.1 pazar payı ile toplampazarda markalar sıralamasında 6'ncı sırayayükseldi. Dacia Duster ise 16 bin 963 adetsatış ile Türkiye pazarının en çok satılan4x4 modeli oldu. Türkiye'nin en çok satılanmodellerisıralamasında, ikincive üçüncü sırada Oyak Renault'da üretilenRenault modelleri yer aldı. Megane Sedan39 bin 272 adet ile ikinci, Clio HB 31 bin265 adet ile üçüncü sırayı aldı. Renault'nunbu satış performansı ile binek otomobildeyerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti.Renault Mais Genel Müdürü BerkÇağdaş, şunları kaydetti: "2017, Renaultve Dacia markaları açısından çok başarılısonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Renaultmarkası, Kadjar'dan sonra yenilenen Capturve Koleos ile SUV ailesini tamamladı.Renault, 2017'de 130 bin 276 satış adedi iledaralanpazarda bir önceki yılagöre yüzde 1.3 artış sağladı ve yüzde 13.6pazar payı elde ederek binek + hafif ticariaraç pazarının lideri konumuna yükseldi.Markamız yüzde 1.6 artış ile 15.7 pay aldığıbinek otomobil pazarında da tartışmasızliderliğini sürdürüyor. Ayrıca MeganeSedan ile birlikte Clio HB Türkiye'de ençok satılan model sıralamasında ikincive üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarılıperformansı sergileyen iki modelimizinde Türkiye'de Oyak RenaultFabrikaları'nda üretiliyor olması bizimiçin ayrıca bir gurur kaynağı."
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