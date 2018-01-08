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Renault zirveyi geri aldı

binek otomobil ve araç pazarının lideri 178 bin 646 adetlik satışla Renault oldu. Marka, 113 bin 454 adetle binek oto pazarında da birinci...

Renault zirveyi geri aldı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), binek otomobil ve araç pazarının 2017 yılı verilerini açıkladı. ODD verilerine göre; 2017'de 'de 722 bin 759 adedi binek otomobil, 233 bin 435 adedi hafif ticari araç olmak üzere toplam 956 bin 194 adetlik satışa ulaşıldı. Yoğun bir rekabet sonunda 2017'de pazar liderliği koltuğuna Renault oturdu. Marka; binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13.6 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15.7 pazar payına ulaşarak 18'inci kez binek otomobil pazar lideri oldu. Renault ve Dacia'dan oluşan Renault Grubu'ysa toplamda 178 bin 646 adetlik rekor satışa ulaştı. Dacia, 48 bin 370 adetlik satış adedi ve yüzde 5.1 pazar payı ile toplam pazarda markalar sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Dacia Duster ise 16 bin 963 adet satış ile Türkiye pazarının en çok satılan 4x4 modeli oldu. Türkiye'nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada 'da üretilen Renault modelleri yer aldı. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile ikinci, Clio HB 31 bin 265 adet ile üçüncü sırayı aldı. Renault'nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti: "2017, Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Renault markası, Kadjar'dan sonra yenilenen Captur ve Koleos ile SUV ailesini tamamladı. Renault, 2017'de 130 bin 276 satış adedi ile daralan pazarda bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artış sağladı ve yüzde 13.6 pazar payı elde ederek binek + hafif ticari araç pazarının lideri konumuna yükseldi. Markamız yüzde 1.6 artış ile 15.7 pay aldığı binek otomobil pazarında da tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Megane Sedan ile birlikte Clio HB Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarılı performansı sergileyen iki modelimizin de Türkiye'de Oyak Renault Fabrikaları'nda üretiliyor olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı."
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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