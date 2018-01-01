2018’in yıldızları

X ailesinde adeta boşluk bırakmayan BMW, bu yıl bizi üç yeni X modeliyle tanıştıracak. Bunlardan ilki olan X2, X1'in daha sportif ve coupe detaylarıyla bezenmiş olarak Mart'ta satışa sunulacak. Aynı dönemde makyajlı 2 Serisi Active Tourer ve Gran Tourer ile birlikte makyajlı i3 de bayilerde yerini alacak. i8 ise hem makyajlı coupe hem de Roadster versiyonuyla Mayıs'ta satışa sunulacak. M3 CS de yılın ikinci çeyreği bitmeden Türkiye'de olacak. Orta sınıf SUV-Coupe X4 ikinci nesliyle, Ağustos'ta satışa sunulacak. Yaz bitiminde dördüncü nesil X5'in üstündeki örtü kalkacak.
CITROEN
Fransız markanın küçük sınıf crossover modeli C4 Cactus makyajlı nesliyle ikinci çeyrekte Türkiye'de olacak. Citroen Berlingo da güncel nesliyle üçüncü çeyrekte satışa sunulacak. Model aynı zamanda Peugeot Partner ve Opel Combo ile üçüz olacak. Berlingo'nun iç mekanına PSA tarzı yansıtılacak.
HONDA
Makyajlı Jazz bu ay satışa sunulacak. Farları ve tamponları yenilenen araçtaki en önemli değişiklik, 102 HP gücündeki 1.3 litrelik benzinli motorun yanında 130 HP gücündeki 1.5 litrelik benzinli ünitenin de yer alması. Şubat'ta dizel motorlu Civic Sedan satışa sunulacak. Yılın üçüncü çeyreğinde dizel motor-otomatik şanzıman ikilisi hem Civic Sedan'da hem de Civic HB'de bulunacak. Yılın kapanışını ise yeni nesil CR-V yapacak.
LAND ROVER
İngiliz arazi aracı üreticisinin lüks kolu Range Rover, makyajlı Range Rover ve Range Rover Sport modellerini PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonlarıyla birlikte Mart ayında satışa sunarken, Discovery'nin ağır arazi şartlarına özel olarak üretilen SVX versiyonu da yılın ikinci çeyreğinde satışta.
MERCEDES-BENZ
Piyasanın en lüks coupe ve cabrio ikilisi olan S Serisi Coupe ve Cabrio, Şubat'ta Türkiye'de satışa sunuluyor. Nisan'da A Serisi'nin yeni nesli gelecek. Daha keskin ve sportif bir tarza bürünecek olan yeni kompakt Mercedes, bununla birlikte sürüş özelliklerinde artık konforu da daha fazla gözetecek. Makyajlı C Serisi, Ağustos'ta Türkiye'de coupe, cabrio ve station versiyonlarıyla sunulacak. Sedan versiyon için Eylül beklenecek. CLS Serisi Nisan'da üçüncü nesliyle, G Serisi de Haziran'da Türkiye'de olacak.
VOLKSWAGEN
Alman markanın SUV'daki amiral gemisi Touareg'in üçüncü nesli, Haziran ayında Türkiye'ye giriş yapacak. Hafifleyen ve çok modern bir elektronik altyapıya kavuşan modelde 3.0 litrelik TDI V6 ana motor olmayı sürdürürken, 2.0 litrelik benzinli motorun kullanıldığı ve 381 HP'lik güç sunan bir hibrit versiyon da bulunacak. Tiguan'ı fazla büyük ve pahalı bulanlar için Volkswagen'in sunduğu kompakt crossover T-Roc ise yılın üçüncü çeyreğinde gelecek.
KIA
KIa'nın kompakt sınıf temsilcisi cee'd, Haziran'da üçüncü nesliyle Türkiye'de olacak. Yeni cee'd ile aynı dönemde markanın kompakt sedanı Cerato da makyajlı nesliyle karşımıza çıkacak. Eylül'de sırayı başka iki yenilik alacak. İlki yenilik Stonic, Kia'yı küçük crossover sınıfında temsil edecek. İkinci yenilik orta sınıftaki Optima olacak. Araç, 136 HP gücünde 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri vitesli.
MAZDA
Mazda'nın orta sınıf temsilcisi 6, ikinci makyajıyla yaz döneminde Türkiye'de olacak. Tasarım anlamında önemli değişiklikler yapılan ve şasisi de elden geçirilen modelde sürüş kalitesinin arttırılmasının üzerinde durulmuş.
HYUNDAI
Koreli markanın küçük SUV sınıfındaki iddialı ismi Kona, Nisan'da Türkiye'de olacak. 1.0 litre 120 HP ve 1.6 litrelik 177 HP gücündeki benzinli motorların görev yaptığı otomobilde, 1.6 litrelik dizel de seçenekler arasına eklenecek. i20 de, makyajlı haliyle yılın ikinci yarısındaki Hyundai yenilikleri arasında yer alıyor. Yine yılın son çeyreğinde makyajlı Santa Fe gelecek.
SKODA
Çekyalı markanın yeni kompakt SUV'u Karoq yılın ilk çeyreğinde önden çekişli versiyonlarıyla satışa sunulacak. Yeti'nin yerini alan ve dijital gösterge tablosuyla dikkat çeken modelde dört tekerlekten çekişli versiyonlar içinse yılın ikinci yarısı beklenecek. Yıl içinde Kodiaq ve Karoq'un özel donanımlı versiyonlarını da tanıtacak olan Skoda, küçük sınıf temsilcisi Fabia'nın makyajlı halini yılın son çeyreğinde görücüye çıkaracak.
OPEL
2017 yılını Insignia, Crossland X ve Grandland X gibi önemli yeniliklerle geçiren Opel, 2018'de biraz soluklanacak. Insignia'da daha fazla performans isteyenler için sunulan GSi versiyonu Mart'ta bayilerdeki yerini alacak. 210 HP dizel ve 260 HP benzinli olmak üzere 2.0 litrelik iki motor seçeneğinin sunulacağı modelde dört tekerlekten çekiş ve 8 ileri vitesli otomatik şanzıman standart olarak geliyor.
Halit BOLKAN
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