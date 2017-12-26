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İşte il il trafik sigortası fiyatları

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, nda azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceklerini belirtti. Ancak tavanın bir defaya mahsus yüzde 5 artacağını söyledi. Böylece iyi sürücülerin primi 25, yeni araç alanların primi 45, kötü sürücülerin primi 111 lira artacak.

İşte il il trafik sigortası fiyatları

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, nda azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, "Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak" dedi.

Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7'nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4'üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1'inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 10:59
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