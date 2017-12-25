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’nın sportif yüzü yola çıkıyor

Skoda’nın sportif yüzü yola çıkıyor
Çek üretici Skoda, markanın motorsporları tarihindeki en başarılı yılını, sınırlı sayıda üreteceği özel bir Fabia ile kutluyor. Bu özel seri Fabia sadece bin 300 adet üretilecek. 1.4 lt TSI benzinli motor ve DSG otomatik vites kutusuyla donatılan bu özel Fabia, 203 km/s maksimum hıza ulaşabilirken, 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlıyor. Sportif sürüş zevki için yere daha da yakınlaştırılan özel seri Fabia, sert ayarlı spor süspansiyonlara sahip. Spor direksiyon simidi, yeni spor koltuklar ve arka bölümü geliştirilen egzoz sistemi, aracın dinamik karakterini vurguluyor. Özel seri Fabia, 'Şeker beyazı' gövde ve siyah tavan renklerine sahip. 3 farklı renk seçeneği olan 17 inçlik Savio jantların yer aldığı araçta; geri görüş kamerası, 'Amundsen' navigasyon sistemi, anahtarsız giriş gibi donanımlar var.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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