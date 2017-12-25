Skoda’nın sportif yüzü yola çıkıyor

Çek üretici Skoda,markanın motorsporlarıtarihindeki en başarılı yılını,sınırlı sayıda üreteceği özel birFabia ile kutluyor. Bu özel seriFabia sadece bin 300 adetüretilecek. 1.4 lt TSI benzinlimotor ve DSG otomatik viteskutusuyla donatılan buözel Fabia, 203 km/smaksimum hızaulaşabilirken, 0-100km/s hızlanmasını8.8 saniyedetamamlıyor.Sportifsürüş zevki için yere dahada yakınlaştırılan özel seriSkoda Fabia, sert ayarlı sporsüspansiyonlara sahip. Spordireksiyon simidi, yeni sporkoltuklar ve arka bölümügeliştirilen egzoz sistemi, aracındinamik karakterini vurguluyor.Özel seri Fabia, 'Şekerbeyazı' gövde ve siyah tavanrenklerine sahip. 3 farklı renkseçeneği olan 17 inçlik Saviojantların yer aldığı araçta; gerigörüş kamerası, 'Amundsen'navigasyon sistemi, anahtarsızgiriş gibi donanımlar var.
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