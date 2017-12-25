Oto pratik’ten kışa özel kampanya

Brisa'nın 26 ildeki 43 noktada, 360 derece servis sunan araç bakım mağaza zinciri Otopratik, araç sahipleri için özel bir kampanya başlattı. 31 Ocak'a kadar Otopratik mağazalarında periyodik bakım yaptıran araç sahiplerine, Kış Bakım Paketi hediye ediyor. Bu paket içerisinde, buz çözücü srey, yağmur kaydırıcı, buğu önleyici, cam temizleme suyu ve polar eldivenli buz kazıyıcı gibi ürünler bulunuyor. Otopratik mağazalarında, Bridgestone ve Lassa lastiklerinin yanı sıra yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel bakım hizmetleri veriliyor. Ek olarak, her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri de sunuluyor.
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