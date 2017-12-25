Doğuş otomotiv’de yeniden yapılanma

Doğuş Otomotiv'in üst yönetimlerinde yeniden yapılanmaya gidildi. Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü VedatUygun, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi. Uygun'dan boşalan koltuğa GiovanniAtilla Gino Bottaro oturdu. Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü'ne KeremGüven, Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürlüğü'ne TolgaSenyücel, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Osman Yelkenci, Skoda Genel Müdürlüğü'ne ZaferBaşar, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü'ne KorayBebekoğlu atandı.
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