 ;
Yol Durumu
  1. Lamborghini SUV arenasına giriyor
  2. Crossover sınıfında yeni alternatif: Seat Arona

’de yeniden yapılanma

Doğuş otomotiv’de yeniden yapılanma
Doğuş Otomotiv'in üst yönetimlerinde yeniden yapılanmaya gidildi. Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat Uygun, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi. Uygun'dan boşalan koltuğa Giovanni Atilla Gino Bottaro oturdu. Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü'ne Kerem Güven, Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürlüğü'ne Tolga Senyücel, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Osman Yelkenci, Skoda Genel Müdürlüğü'ne Zafer Başar, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü'ne Koray Bebekoğlu atandı.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar