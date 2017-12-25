Crossover sınıfında yeni alternatif: Seat Arona

Crossover ve SUV modeller pazardaki paylarını artırdıkça model sayısı da artıyor. Seat'ın B segmentindeki crossover modeli Arona da Türkiye pazarına yeni giren modellerden biri. Seat Ibiza platformu üzerinde geliştirilen Arona, 19 cm'lik zeminden yüksekliğiyle SUV'lara nazire yapsa da genel yapısı itibariyle bir crossover. 1.0 TSI motorun 95 ve 115 HP'lik versiyonlarıyla sunulan Arona'da DSG otomatik şanzıman 115 HP'lik motorla alınabiliyor. 95 HP'lik motor ve manuel şanzımanla satılan Arona'da Style donanım paketi bulunuyor. Bu versiyonun fiyatı 92 bin TL. 115 HP'lik motor ve DSG şanzıman ikilisini Style ve Xcellence donanım paketleriyle almak mümkün. Style versiyonunun fiyatı 100 bin, Xcellence versiyonunkiyse 107 bin TL.
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