Shell’den yeni yakıt teknolojisi

Shell, DYNAFLEX teknolojisiyle geliştirdiği yeni Shell V-Power ve Shell FuelSave yakıtlarını Türkiye çapındaki tüm istasyonlarında tüketicilerin beğenisine sundu. Shell & Turcas CEO'su FelixFaber, "DYNAFLEX teknolojisi ile geliştirilen yeni Shell yakıtları, Shell'in en gelişmiş yakıtları olarak öne çıkıyor. Shell olarak dünya çapında AR-GE çalışmalarına, her yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyoruz" dedi. Faber, şöyle konuştu: "İstasyonlardan yapılan akaryakıt satışlarında yüzde 20'lik pazar payıyla lideriz ve artırmayı hedefliyoruz. Yıllık toplam 4 milyar litre civarında olan yakıt satışlarımızı 4.3 milyar litreye çıkarmak istiyoruz."
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