Renault’nun hafif ticarideki kozu Master kamyonet

Renault, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonlarından oluşan ürün gamını Master Kamyonet ile güçlendiriyor. Master Kamyonet'in şasi kabin ve sac kasa olmak üzere 2 farklı versiyonu var. Ayrıca farklı uzunluklarda, 3.5 ton yükleme kapasitesine sahip tek ve çift kabin seçenekleri mevcut. Tek kabin versiyonlarındaki arkadan itiş, daha iyi yük çekiş performansı sağlıyor. 1.814 kg'ye kadar istiap haddi ile Master Kamyonet, bu alanda rakiplerinin bir adım önünde. 2.3 dCi 125 HP dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile sunulan aracın şasi kabin versiyonları 82 bin 700, sac kasa versiyonları 86 bin 200 TL'den başlıyor.