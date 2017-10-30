Otonom sürüş bize uyar mı?

Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobillerin özelliklerine bakıldığında bolca elektrikli ama daha da önemlisi yapay zekayla yönetilen otonom araçlar dikkat çekiyor.

Otonom araç, kendi kararlarını kendi veren ve kendi kendine giden araç olarak tanımlanabilir. Yani şoföre ihtiyaç yok! Elbette henüz bu teknoloji emekleme aşamasında ama aktif hız sabitleme, aktif şerit takibi, otomatik fren sistemleri bu sistemin parçaları olarak günümüzde zaten kullanılıyor.

Otomotiv sektörünün nihai hedefi ise araç kullanımından insan faktörünü çıkararak kazaları sıfıra indirmek. Tabii önce yapay zekanın sonsuz olasılık bulunan trafik ortamında her zaman doğru kararları verebilecek kadar gelişmesi ve destek sistemlerinin kusursuz çalışması gerekiyor. Diyelim ki oldu, ki bence bu hızla giderse 10-15 yıla kadar bu tip araçlar yollara çıkacak, Türkiye'deki bazı sürücüler bunu kabullenebilecek mi? Düşünün, trafik sıkışık ve emniyet şeridinden gazlamaya alışık sürücü otonom otomobilin inatla şeridinde kalmasına ne kadar sabır gösterir?

Hele yaya geçidindeki yayalara yol vermek için yavaşlayan otonom aracına kızıp gazına basmanın yolunu arayacak sürücüler yok mu etrafımızda?

Sinyal verme, trafik ışıklarına uyma, ters yola girmeme gibi akılcı yöntemlerin ters geleceği sürücüler de illa ki var. Yani otonom sürüş bizim memlekette bazı sürücülere pek uymayacak gibi…



HALİT BOLKAN