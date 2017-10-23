Sıradışı konseptlerini Tokyo’da sergileyecek

Toyota, 25 Ekim'de açılacak Tokyo Otomobil Fuarı'nda yeni model ve teknolojilerini sergileyecek. Toyota, Tokyo'da ilk kez GR HVSports ve Tj Cruiser konseptlerinin yanı sıra yeni nesil 'Century' modelinin tanıtımını yapacak. GRHV Sports konsepti, spor otomobil heyecanını çevreci özelliklerle birleştiriyor. Sports 800 ve Supra gibi efsanevi modellerden ilham alan bir tavana sahip olan GR HV Sports, Le Mans'ta yarışan TS050 Hybrid'inhibrit teknolojisini kullanıyor. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise otomatik vitese sahip aracın, vites kolu üzerindeki tek bir düğmeyle manuel şanzımana dönüşüyor olması. Tj Cruiser ise güçlü bir SUV ile bir kamyonetin genişliği arasında denge sağlayan özellikler barındırıyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip Tj Cruiser, bir SUV aracın avantajlarını da taşıyor. Century, lüks bir limuzin için uygun ekipman ve konfor ile geliştirilirken, yakıt verimliliği için 5.0-litre V8 hibritgüç ünitesi iledesteklendi.
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