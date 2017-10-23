Binek otomobil sınıfında yer alan minibüs pazarına yeni bir alternatif Peugeot'dan geldi. Yeni ExpertTraveller, Mercedes Vito, VW Caravelle ve Ford Tourneo Custom hakimiyetindeki pazardan pay kapmaya çalışacak. Bu hedef için Expert Traveller'ın önemli avantajları bulunuyor. 5.30 m uzunluğa sahip olan Peugeot Expert Traveller, bu sınıfta nadir görülen sadece 1.9 metretavan yüksekliği ile kapalı otoparklaragirme avantajı sunuyor. Farklı kullanım kombinasyonları sunan koltuk sistemi sayesinde, gezi, hobi veya spor olmak üzere farklı kullanım beklentilerine adapte olabiliyor. Standart olarak sunulan elektrikli sürgülü yan kapılar arka koltuk yolcularının araca binişini kolaylaştırırken, opsiyon olarak eller serbest kumandalı sürgülü yan kapılar sunuluyor. Aracın bin300 litrelik bagaj hacmi, tamamen çıkartılabilen ikinci ve üçüncü sıra koltuklar ile 4 bin 900 litreye kadar artırılabiliyor. Expert Traveller elden geçirilen EMP2 platformunda yükseliyor. Test sürüşü sırasında süspansiyonun sağladığı konfor ve sessiz çalışma karakteri çok dikkat çekiciydi. Süspansiyon sisteminin en önemli özelliklerinden biri sertlik ayarlı helezon yaylar ve yüke bağlı değişken amortisörler. Süspansiyon sistemi konfor ile yol tutuş arasında ideal dengeyi kurarken, araç yüküne bağlı olmaksızın mümkün olan en üst düzey sürüş keyfini vaat ediyor. Elektrikli direksiyonsistemi de gayet iyi çalışıyor. Expert Traveller'da EAT6 otomatik şanzımanla sunulan 2.0 litre 180 HP ve manuel şanzımanla sunulan 2.0 litre 150 HP'lik dizel motorlara sahip. 180 HP'lik versiyonun 400 Nm'lik maksimum torku ve otomatik şanzımanın uyumla yapısı çok keyifli kullanım sağlıyor. Alt devirlerden itibaren gelen yüksek çekiş gücü, binek otomobilleri hatırlatan bir performans sağlıyor. Ayrıca motor gürültüsünün iç mekanda çok az duyulması da önemli bir artı. Fabrika verilerine göre 100 km'de 5.4litre yakıt tüketimi de bazı rakiplerinden yaklaşık 2.0 litre daha iyi. Peugeot Expert Traveller; Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Visiopark 1 (180 Derece Arka Kamera) gibi en yeni sürüş destek sistemleriyle donatılmış.
İç mekanda 7 inç büyüklüğünde yeni bir kapasitifdokunmatik ekran kullanılıyor. 3D Navigasyon, telefon vemedya olmak üzere tüm fonksiyonlar dokunarak veya seslikomut sistemiyle bu ekran üzerinden kontrol edilebiliyor.
Otomatik şanzımanlı versiyonda geleneksel vites kolu yerine çevirmeli bir vites seçim düğmesi bulunuyor.
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