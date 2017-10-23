 ;
Yol Durumu
  1. Elektrikli Jest görücüye çıktı
  2. Sürücüler dikkat! Aracına bunu taktıranlar yandı

MIchelIn’den maden araçları için yeni lastik

MIchelIn’den maden araçları için yeni lastik
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, madencilik ve inşaat sektöründe işletmelere verimlilik sağlamak üzere yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Yeni Michelin her türlü zeminde dayanıklılık sağlıyor. Yüzde 15 daha kalın yanak yapısına sahip XTRA DEFEND, artırılmış diş derinliği ve sırtta kullanılan daha fazla kauçuk hacmi ile yüzde 15 daha uzun lastik ömrü sunuyor. Agresif ortamlarda bile dayanıklılık üretim maliyetlerini düşürüyor.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar