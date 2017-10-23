MIchelIn’den maden araçları için yeni lastik

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, madencilik ve inşaat sektöründe işletmelere verimlilik sağlamak üzere yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Yeni Michelin XTRA DEFEND her türlü zeminde dayanıklılık sağlıyor. Yüzde 15 daha kalın yanak yapısına sahip XTRA DEFEND, artırılmış diş derinliği ve sırtta kullanılan daha fazla kauçuk hacmi ile yüzde 15 daha uzun lastik ömrü sunuyor. Agresif ortamlarda bile dayanıklılık üretim maliyetlerini düşürüyor.
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