Yeni Honda Civic Type R geldi

Yeni Civic Type R, Honda'nın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu en geniş kapsamlı ürün geliştirme programının yansıması olan 10. nesil Civic ile aynı platformu paylaşıyor. Yol ve pist kullanımı göz önüne alınarak teknik olarak geliştirilen yeni Honda Civic Type R'ın kaputunun altında önceki nesil Civic Type R'da da kullanılan 2.0 VTEC TURBO motor görev yapıyor. Yeni nesil Civic Type R'da kullanılmak üzere optimize edilen 2.0 litrelik turbo benzinli motor 320 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Civic Type R, 5.7 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor ve 272 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Tüm bu performans özellikleri ile iddiasını kanıtlamak üzere de Yeni Civic Type R, satışa sunulmadan önce Intercity İstanbul Park'ta kırdığı rekor ile yüksek performans alanındaki iddiasını tescillemiş oldu. Rekor denemesi için İstanbul Park'a çıkan yeni Civic Type R, 2 dakika 21.5 saniye ile önden çekişli araçlar klasmanında en iyi tur zamanına imza atarak yeni pist rekorunun sahibi oldu.