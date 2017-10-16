Mercedes-Benz 400 bin aracını geri çağırdı

Mercedes-Benz, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle 400 bin aracını geri çağırdı. Alman otomotiv devi Daimler tarafından yapılan açıklamada, hava yastığı tedarik eden Japon Takata'dan kaynaklı sorun olmadığı açıklandı.



Açıklamada sürücü hava yastığının, uyarı lambasının hatalı görüntü verebileceği, yanlışlıkla sürücünün hava yastığını açabileceği belirtildi. Ayrıca durumdan etkilenen müşterilerle temasa geçileceği belirtilerek, "Düzeltme yaklaşık bir saat sürüyor ve işlemler ücretsiz yapılacak.



Bu durum herhangi bir Takata yapımı aracın geri çağırmasıyla ilgili durum değildir" ifadelerine yer verildi.