Lider Qashqai yenilendi

araçlarının şehirlileşmeye başlamasıyla ortaya çıkan 'crossover' otomobillerin öncüsü olan2007'de yollara çıkmıştı. İlk neslinde olduğu gibi ikinci neslinde de rakiplerini geride bırakarak hem Avrupa hem de Türkiye pazarında liderliği bırakmayan Qashqai, tasarım olarak tazelenirken, elektronik destek sistemleri açısından da zenginleşti. Piyasaya çıktığı 2007'den bu yana 2.3 milyon adet satan Qashqai,seçilirken 80'in üzerinde uluslararası ödül kazandı. Qashqai, Türkiye'de C SUV segmentindepozisyonunu koruyor."Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla dakonumunda. Türkiye ve Avrupa'da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan'ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hakimi iddiasını sürdürecek" dedi. Yeni Qashqai'de 1.5 litre 110 HP dizel manuel, 1.6 litre 130 HP dizel X-Tronic otomatik, 1.6 litre 130 HP dizel manuel 4x4, 1.2 litre 115 HP benzinli manuel ve 1.2 litre 115 HP benzinli X-Tronic otomatik seçenekleri bulunuyor. Anahtar teslimi fiyatbaşlıyor.QashqaI'nin yüzündeki en önemli değişiklik, Nissan amblemini çerçeveleyen yeni 'V-motion' ızgarası. Tampon ve far tasarımı da yenilenmiş. Yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemi'yle desteklenmiş. Bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Uzaktan kontrol edilebilir camlar, sıcak günlerde uzaktan açılarak aracın havalanmasını sağlıyor. Bose tarafından geliştirilen müzik sistemiyse yüksek ses kalitesi sunuyor. Nissan'ın yeni Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan yeni Qashqai'deki öne çıkan yenilik, park esnasında çarpmaları önleyen akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi. Sistem, kör noktalardan veya köşelerden yaklaşan araçlara karşı ya da araç hareket halindeyken park etmiş başka bir araca yaklaşırsa sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarma özelliğini taşıyor. Akıllı çarpışma önleme sistemine sahip Qashqai, yaya algılayan sisteme de kavuştu