Citroen’de yüzde 0 faiz

Citroen, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde 30 bin TL'ye 20 ay sıfır, tüm C3 modellerinde 20 bin TL'ye 20 ay yüzde 0.69 faizli kredi fırsatı sunuyor. C-Elysee, C4, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde mevcut indirimlere ek olarak 2 bin TL'lik takas indirimi sağlanıyor. Takas kampanyası dahil edildiğinde, yeni C-Elysee'de 2 bin 350 TL'ye C4 Cactus'te ise 5 bin 900 TL'ye varan indirimler sunuluyor.
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