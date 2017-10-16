Anadolu Motor’dan iki model birden

AnadoluMotor,Türkiye'de2018'in ilkçeyreğinde üretmeyebaşlayacağı Landini traktörve otomatik şanzımanlı Antracçapa makinesini Bursa Tarımve Hayvancılık Fuarı'ndaçiftçilerle buluşturdu. 50-75 HP3 silindire sahip, 5 modeldenoluşan yeni Landini Globeserisi dünyada sadece AnadoluMotor'un Şekerpınar'dakitesislerinde üretilecek. AnadoluMotor'un Ar-Ge ekibi tarafındantasarlanan ve geliştirilenAntrac Smart da sahip olduğuotomatik vites sayesinde çapayaparken vites değiştirmeihtiyacını ortadan kaldırıyor,kendi vitesini toprak şartlarınagöre ayarlayabiliyor. Ürün azyakıt tüketimi ile maliyet, kolaykullanımı sayesinde de zaman veemek tasarrufu sağlıyor.Anadolu Motor GenelMüdürü Serkan Eriş,üretecekleri yeni modellerinyanı sıra, hali hazırda AnadoluMotor'un ürün portföyündebulunan Powerfarm, 5H,Rex serilerini de 2018'inikinci yarısından itibarenyerlileştirmeyi hedefledikleriniaçıkladı. Eriş, yerli üretimsayesinde Anadolu Motor olaraktraktör pazarında 5 yıl içindeilk 3 oyuncudan biri olmayıhedeflediklerini söyledi.
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