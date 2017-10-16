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’dan iki model birden

Anadolu Motor’dan iki model birden
Anadolu Motor, Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde üretmeye başlayacağı Landini traktör ve otomatik şanzımanlı Antrac çapa makinesini Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluşturdu. 50-75 HP 3 silindire sahip, 5 modelden oluşan yeni Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Motor'un Şekerpınar'daki tesislerinde üretilecek. Anadolu Motor'un Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanan ve geliştirilen Antrac Smart da sahip olduğu otomatik vites sayesinde çapa yaparken vites değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor, kendi vitesini toprak şartlarına göre ayarlayabiliyor. Ürün az yakıt tüketimi ile maliyet, kolay kullanımı sayesinde de zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş, üretecekleri yeni modellerin yanı sıra, hali hazırda Anadolu Motor'un ürün portföyünde bulunan Powerfarm, 5H, Rex serilerini de 2018'in ikinci yarısından itibaren yerlileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Eriş, yerli üretim sayesinde olarak traktör pazarında 5 yıl içinde ilk 3 oyuncudan biri olmayı hedeflediklerini söyledi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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