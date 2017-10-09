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Sultan makamı

Sultanı Bulkiye, 40 milyar dolarlık servetiyle dudak uçuklattı. Tahta çıkışının 50’nci yılını görkemli törenlerle kutladı. Ziyafet verdiği salona bile altın kaplama araçlarla giriş yaptı.

Sultan makamı
Güneydoğu Asya'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Brunei, sultanlara layık bir törene ev sahipliği yaptı! 40 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye, Ekim 1967'de sultanlık tacını taktı. 71 yaşındaki Sultan, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in ardından en uzun süre tahtta kalan kişi olarak hafızalara kazındı. Gösteriş meraklısı Bulkiye, tahta çıkışının 50'inci yılını görkemli bir törenle kutladı. Başkent Bandar Seri Begavan'da düzenlenen resmi etkinlikte, 21 pare top atışı yapıldı. 71 yaşındaki sultan, kutlamalara kubbesi altın olan saraydan halka hitap ederek başladı.



HER ŞEY ALTINDAN
Bulkiye, 1 ay sürecek kutlamalar çerçevesinde sarayında ziyafet verdi. Yaklaşık 2 bin özel konuğun katıldığı dev ziyafette avizeler, masalar, sandalyeler ve yemek takımları bile altın işlemeliydi. Her konuğa ayrı bir garson hizmet etti. Sultan ve eşi Saliha, altın ve pahalı taşlarla süslü elbiseleriyle yemekte boy gösterdi. Çift, salona altın kaplama araçlarla girdi. Gösterişli tören herkesi şaşkına çevirdi.


Brunei Sultanı Bulkiye ve eşi, altın ve değerli taşlarla süslü kıyfetler giydi. Herkes "Saltanata bak" dedi.

BRUNEİ'DE SEÇİM YOK
Sultanlıkla yönetilen 'de seçim yapılmıyor. Herhangi bir hoşnutsuzluk, sıfır vergi, ücretsiz sağlık hizmetleri ve eğitim de dahil olmak üzere cömert hükümet politikaları ile gideriliyor.
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  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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