Sultan makamı

Güneydoğu Asya'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Brunei, sultanlara layık bir törene ev sahipliği yaptı! 40 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan BruneiSultanı Hasan el Bulkiye, Ekim 1967'de sultanlık tacını taktı. 71 yaşındaki Sultan, İngiltereKraliçesi IIElizabeth'in ardından en uzun süre tahtta kalan kişi olarak hafızalara kazındı. Gösteriş meraklısı Bulkiye, tahta çıkışının 50'inci yılını görkemli bir törenle kutladı. Başkent Bandar Seri Begavan'da düzenlenen resmi etkinlikte, 21 pare top atışı yapıldı. 71 yaşındaki sultan, kutlamalara kubbesi altın olan saraydan halka hitap ederek başladı.
HER ŞEY ALTINDAN
Bulkiye, 1 ay sürecek kutlamalar çerçevesinde sarayında ziyafet verdi. Yaklaşık 2 bin özel konuğun katıldığı dev ziyafette avizeler, masalar, sandalyeler ve yemek takımları bile altın işlemeliydi. Her konuğa ayrı bir garson hizmet etti. Sultan ve eşi Saliha, altın ve pahalı taşlarla süslü elbiseleriyle yemekte boy gösterdi. Çift,salona altın kaplama araçlarlagirdi. Gösterişli tören herkesişaşkına çevirdi.
Brunei Sultanı Bulkiye ve eşi, altınve değerli taşlarla süslü kıyfetlergiydi. Herkes "Saltanata bak" dedi.
BRUNEİ'DE SEÇİM YOK
Sultanlıkla yönetilen Brunei'de seçim yapılmıyor. Herhangi bir hoşnutsuzluk, sıfır vergi, ücretsiz sağlık hizmetleri ve eğitim de dahil olmak üzere cömert hükümet politikaları ile gideriliyor.
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