NIssan’a 84 ülkeden sorumlu Türk yönetici

NIssan Türkiye bünyesinde 2005 yılından itibaren farklı görevler üstlenen Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Anaç; Nissan Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi'nin Hafif Ticari Araç Direktörlüğü görevine atandı. 1 Ekim itibarı ile yeni görevine başlayan Anaç; Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölge Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam'a bağlı olarak, Türkiye'nin de dahil olduğu 84 ülkede hafif ticari araç faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.
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