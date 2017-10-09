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NIssan’a 84 ülkeden sorumlu Türk yönetici

NIssan’a 84 ülkeden sorumlu Türk yönetici
NIssan Türkiye bünyesinde 2005 yılından itibaren farklı görevler üstlenen Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Anaç; Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi'nin Hafif Ticari Araç Direktörlüğü görevine atandı. 1 Ekim itibarı ile yeni görevine başlayan Anaç; Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölge Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam'a bağlı olarak, Türkiye'nin de dahil olduğu 84 ülkede hafif ticari araç faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.
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  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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