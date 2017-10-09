Bajaj Dominar 400 ile 60 saatte Türkiye turu

Bajaj, Dominar 400 ile kontak kapatmadan gerçekleştirdiği Türkiye turunu tamamladı. Kuralkan'ın 11 sürücüsün sırayla kullandığı Dominar 400 ile 60 saat süren turda 4bin 192 kilometre yol kat edildi. Yakıt alımları hariç motoru stop edilmeyen Dominar 400'ün turu; Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Bolu, Düzce, Sakarya ve İzmit güzergahında gerçekleşti.
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