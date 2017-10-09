Bajaj Dominar 400 ile 60 saatte Türkiye turu

Bajaj, Dominar 400 ile kontak kapatmadan gerçekleştirdiği Türkiye turunu tamamladı. Kuralkan'ın 11 sürücüsün sırayla kullandığı Dominar 400 ile 60 saat süren turda 4 bin 192 kilometre yol kat edildi. Yakıt alımları hariç motoru stop edilmeyen Dominar 400'ün turu; Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Bolu, Düzce, Sakarya ve İzmit güzergahında gerçekleşti.