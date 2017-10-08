Renault’tan yeni stratejik plan

Renault Grubu, "rekor" sonuçlara dayanan yeni stratejik planı Drive the Future2017-2022 kapsamında, gelecek 6 yıl boyunca Ar-Ge'ye 18 milyar euroluk yatırım yapmayı, 5 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirmeyi, 70 milyar avronun üzerinde yıllık gelir, yüzde 5'lik büyüme ile yüzde 7'den fazla işletme marjı ve her yıl pozitif nakit akışı elde etmeyi hedefliyor. Planın ayrıca, finansal disiplini ve maliyet etkinliğini korurken, Ar-Ge'ye ve "dünyanın en büyük otomotiv ittifakı" olan Renault-Nissan- Mitsubishi olmak üzere küresel ölçek ekonomilerine de kaldıraç etkisi yapması bekleniyor.
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