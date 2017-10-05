Nissan’da test arızası çıktı

Japon Nissan'ın son 3 yılda ürettiği araçlarında nihai muayenelerin yetkili teknisyenler tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. 1.2 milyon otomobil geriçağırıldı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta araç soruşturmasının parçası olarak yaptığı 4 kontrole ek olarak otomobil üreticisi Nissan'ın 2fabrikasına daha baskın yaptı. Nissan'dan önceki gün yapılan açıklamada, yetkili olmayan teknisyenler tarafından kontrol edilen 1.2 milyon aracın geri çağırılacağı belirtildi. Nissan İcra Kurulu Başkanı Hiroto Saikawa, uygunsuz denetimlerin sebebinin belirlenmesinin yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.
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