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Yenilenen Mercedes S-serisi yollarda

Yenilenen Mercedes S-serisi yollarda
Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi, kapsamlı yenilikleri, yeni motor ailesi ve daha da geliştirilen Intelligent Drive donanımı ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. Şirket, tarihinin en güçlü dizel motorunu, S
400 d 4MATIC versiyonunda kullanıma sunuyor. Yenilenen S-Serisi, 853 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor
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  • 02 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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