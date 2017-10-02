Yenilenen Mercedes S-serisi yollarda

Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi, kapsamlı yenilikleri, yeni motor ailesi ve daha da geliştirilen Intelligent Drive donanımı ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. Şirket, tarihinin en güçlü dizel motorunu, S

400 d 4MATIC versiyonunda kullanıma sunuyor. Yenilenen S-Serisi, 853 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor