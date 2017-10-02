İkinci el tam gaz

EKONOMİYE CANLILIK GETİRDİ
Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, ikinci el otomobil satışlarının ekonomiye canlılık getirdiğini belirterek, "Otomobil pazarı denilince genellikle sıfır km araçlar akla geliyor. Ancak bu sektörde asıl hareketlilik ikinci el otomobil pazarında yaşanıyor. Yaz tatili, bayram gibi dönemsel nedenlerle daha da artan ikinci el pazarı, şu anda da okulların açılmasıyla yükselişini sürdürüyor. Ocak- Temmuz rakamları, pazarın yıl sonunda 6 milyon adede ulaşabileceğini, hatta üzerine çıkabileceğini de gösteriyor" dedi. Denizaşan, Otoshops olarak 2017 yılı için hedefledikleri 6 bin adetlik satış adedine çok yaklaştıklarını, yıl sonunda bu hedefin üstüne ulaşacaklarını da kaydetti. Türkiye ikinci el otomobil pazarında satışların ortalama 4-5 yaşındaki araçlarda yoğunlaştığı görülüyor. Bununla birlikte hibrit araçlara doğru bir eğilim gördüklerini de söyleyen Denizaşan, şöyle devam etti: "Son Otomotiv Distribütörleri Derneği raporuna göre geçen yıl ilk 8 ayda 472 olan hibrit satışları, bu yıl aynı dönemde 2 bin 300 adedi geçti ve ilk defa yüzde 0.5 satış oranı ile istatistiklere girmiş oldu. Piyasaya yeni girmiş olan hibrit araçlar ise sahiplerinin yüksek memnuniyet oranından dolayı ikinci elde kolay bulunmuyor ve değerleri yüksek. Bu araçlar gelişmiş teknolojisiyle düşük yakıt sarfiyatı sunarak dizele ciddi bir alternatif oluşturuyor, aynı zamanda kendi kendini şarj etme özelliğiyle henüz çok ciddi bir altyapı desteği olmayan elektrikli araçlardan çok daha cazip bir seçenek oluşturuyor. Pazar her geçen gün artacak."
LÜKS ARAÇTA TERCİ H 1-2 YAŞ
Denizaşan, sıfır km lüks araç satışlarının düştüğünü ve bu araçlarda talebin de ikinci ele kaydığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sıfır km'de satışı düşen markaların, ikinci elde daha yüksek satış olduğu görülüyor. Özellikle 1-2 yaşında lüks araçlar ciddi anlamda cazip hale geldi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.