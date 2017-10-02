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Geleceğin mühendisleri Eco-marathon Türkiye’de yarıştı

Geleceğin mühendisleri Shell Eco-marathon Türkiye’de yarıştı
SHELL Türkiye'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliğiyle, gençleri enerji tasarruflu araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlendiği 'Shell Eco-marathon Türkiye' tamamlandı. Eco-marathon Türkiye'ye, 4 ülkeden 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. 5'i pist içi ve 3'ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Anadolu Üniversitesi'nden 'Hidroana' oldu, Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi 'Çukurova Elektromobil' takımı şampiyonluğu göğüsledi. İstanbul Üniversitesi'nin 'Hidroist' takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği sonuçla bu kategorinin birincisi oldu.
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  • 02 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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