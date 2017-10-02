Geleceğin mühendisleri Shell Eco-marathon Türkiye’de yarıştı

SHELL Türkiye'nin Türkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) ve UludağOtomotiv Endüstrisiİhracatçıları Birliği (OİB) işbirliğiyle, gençleri enerji tasarruflu araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlendiği 'Shell Eco-marathonTürkiye' tamamlandı. Shell Eco-marathon Türkiye'ye, 4 ülkeden 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. 5'i pist içi ve 3'ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, AnadoluÜniversitesi'nden 'Hidroana' oldu, Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi 'ÇukurovaElektromobil' takımı şampiyonluğu göğüsledi. İstanbulÜniversitesi'nin 'Hidroist' takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği sonuçla bu kategorinin birincisi oldu.
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