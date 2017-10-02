Artık icat çıkarmak lazım

Çocukken annemden en çok duyduğum laflardan biri "icat çıkarma" idi. Tabii ki bu lafın ardında, sonunda kendisinin ekstra yorulacağı bir aktiviteyi önlemek yatıyordu.
Bugünse icat çıkarmak gerekiyor. İşe otomotiv yönünden bakalım. Hibritler, elektrikliler, hidrojenliler, hatta uçan otomobiller konuşuluyor ve bazıları hayatımıza girdi bile. Otomobil dünyasının neredeyse ilk 80 yılında yaşanan gelişimler son derece sınırlıydı.
Tasarım, konfor ve performans açısından önemli gelişmeler yaşanmış olsa da elektronik sistemlerin otomobillerde yer almasıyla birlikte her şey çok hızlı değişmeye başladı. Artık dünya, bilgisayarlarve yazılımlar üzerindeyükseliyor. Geleceğin güçlüülkeleri de bu konuda üstünolan ülkeler olacak. İşin güzeltarafı bilgisayar yazılımlarıkonusunda önemli olan "beyin". Zeki, akıllı gençlerin iyieğitilmesi, onlara imkantanınması, diğer alanlardaolduğu gibi otomotivde deTürkiye'nin gücüne güçkatacaktır. Yakın gelecekteyollar elektrikli otomobillerinolacak. Bu otomobillerdeişin püf noktası yazılım vebataryaların verimliliği. Şu andabile menzili 500 km'yi aşanotomobiller üretiliyor. Menzil,gerçek kullanım şartlarında1000 km'yi bulunca benzinlive dizellere zaten ihtiyaçkalmayacak. Bu teknolojiyikim önce başarırsa, sektördedengeleri değiştirebilecek.
Bunun için ihtiyacımız olansa genç beyinlere fırsatvermek. Bırakın çocuklar icat çıkarsın!
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