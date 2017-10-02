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Artık icat çıkarmak lazım

Artık icat çıkarmak lazım
Çocukken annemden en çok duyduğum laflardan biri "icat çıkarma" idi. Tabii ki bu lafın ardında, sonunda kendisinin ekstra yorulacağı bir aktiviteyi önlemek yatıyordu.
Bugünse icat çıkarmak gerekiyor. İşe otomotiv yönünden bakalım. Hibritler, elektrikliler, hidrojenliler, hatta uçan ler konuşuluyor ve bazıları hayatımıza girdi bile. Otomobil dünyasının neredeyse ilk 80 yılında yaşanan gelişimler son derece sınırlıydı.
Tasarım, konfor ve performans açısından önemli gelişmeler yaşanmış olsa da elektronik sistemlerin otomobillerde yer almasıyla birlikte her şey çok hızlı değişmeye başladı.
Artık dünya, bilgisayarlar ve yazılımlar üzerinde yükseliyor. Geleceğin güçlü ülkeleri de bu konuda üstün olan ülkeler olacak. İşin güzel tarafı bilgisayar yazılımları konusunda önemli olan "beyin".
Zeki, akıllı gençlerin iyi eğitilmesi, onlara imkan tanınması, diğer alanlarda olduğu gibi otomotivde de Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Yakın gelecekte yollar elektrikli otomobillerin olacak. Bu otomobillerde işin püf noktası yazılım ve bataryaların verimliliği. Şu anda bile menzili 500 km'yi aşan otomobiller üretiliyor. Menzil, gerçek kullanım şartlarında 1000 km'yi bulunca benzinli ve dizellere zaten ihtiyaç kalmayacak. Bu teknolojiyi kim önce başarırsa, sektörde dengeleri değiştirebilecek.
Bunun için ihtiyacımız olansa genç beyinlere fırsat vermek. Bırakın çocuklar icat çıkarsın!

HALİT BOLKAN
Etiketler:
  • 02 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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