Traktörde yatırım bereketi

Son günlerde traktör üretimiyle ilgili üst üste yatırım haberleri geliyor.

Traktör üretimi ve pazarı konusunda en gelişmiş ülkeler arasında yer alan Türkiye, traktör devlerinin radarına girdi. Türkiye traktör pazarı açısından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük pazarı. Yatırım kararlarında sadece pazarın büyüklüğü değil, 2018'de ithal traktörlerden alınacak ek yüzde 21 vergi de etkili oluyor. Haziran'da ABD'li Agco yani Türk çiftçisinin yakından tanıdığı Massey Ferguson'un üreticisi Türkiye'de yatırım yapma kararını açıklamıştı. Eylül'ün ikinci yarısında Hindistan'ın dev otomotiv şirketi Mahindra&Mahindra, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörlerini üreten Erkunt Traktör'ü aldı. 76 milyon dolarlık bu satın almadan sonra, Anadolu Grubu da İtalyan Landini markasının üreticisi Argo Tractors ile ortak yatırım kararını duyurdu. Anadolu Grubu'nun Şekerpınar'daki fabrikasında yapılacak üretim için ilk etapta 40 milyon euro yatırım yapılacak. Elbette bu satın alma ve yatırımlar sadece iç pazar için değil.

Çevre ülkelere ihracat da yeni yatırımlarla artacak. Otomobil, kamyon, otobüs, midibüs ve yan sanayi ihracatında çok güçlü olan Türkiye, traktörde de güçlenmeye devam edecek.



Halit BOLKAN