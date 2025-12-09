PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın oynayacağı Romanya maçına ilişkin resmi açıklama yaptı. TFF, karşılaşmanın 26 Mart 2026 Perşembe günü Beşiktaş Park’ta oynanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi :09 Aralık 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2025 , 18:26
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat açıklandı!

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

