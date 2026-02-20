Meteoroloji’den "kuvvetli" alarm! Gece yarısı pik yapacak: 8 il listede
Meteoroloji verilerine göre batı kesimlerde lodosla birlikte sıcaklıklar 5 derece artarken Trakya ve Ege kıyılarına kuvvetli sağanak geliyor. Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı verilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ ile kar erimesi görülebilir. İç kesimlerde ise don bekleniyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Muğla illeri için "sarı kod" uyarısı bulunuyor. İşte bölge bölge 20 Şubat hava durumu.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
- Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
- Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
- İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Türkiye'nin batısı yağışlı ve rüzgarlı bir sistemin etkisine girerken doğuda dondurucu soğuklar ve çığ riski etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar batı kesimlerde artış gösterse de kuvvetli sağanak ve sert lodos günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji özellikle Marmara ve Ege için kritik uyarılarda bulundu.Yurt genelinde hava nasıl olacak? Metrekareye 50 kg yağış geliyor!
BATIDA YAĞMUR DOĞUDA AYAZ
Bugün Türkiye genelinde tam bir "geçiş havası" hakim. Batı bölgeler bulutların etkisi altına girerken, iç ve doğu kesimlerde dondurucu hava hakim olacak. Trakya, Ege kıyıları ve Çanakkale hattında gökyüzü griye dönerken diğer bölgelerde güneşli hava etkili olacak.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA KAR VAR MI?
AKOM'a ait haritadaki verilere göre hafta sonu İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
21 Şubat Cumartesi: Hava parçalı ve çok bulutlu olacak, yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise en yüksek 14 derece civarında seyredecek.
22 Şubat Pazar: Hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Yağış miktarı 2-5 kg arası tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkta sert bir düşüş var; en yüksek sıcaklık 14'den 7 dereceye geriliyor.
HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?
|İl Adı
|Uyarı Türü
|Beklenen Hadise Detayı
|Önlem Seviyesi
|Edirne
|Kuvvetli Yağış
|Gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak.
|Dikkatli ve Tedbirli
|Kırklareli
|Kuvvetli Yağış
|Gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak.
|Dikkatli ve Tedbirli
|Çanakkale
|Yağış + Rüzgar
|Gece kuvvetli sağanak ve 40-60 km/saat rüzgar.
|Üst Düzey Dikkat
|Balıkesir
|Kuvvetli Rüzgar
|Batı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli rüzgar.
|Dikkatli ve Tedbirli
|İzmir
|Yağış + Rüzgar
|Gece sağanak ve kıyılarda 40-60 km/saat rüzgar.
|Dikkatli ve Tedbirli
|Aydın
|Yağış + Rüzgar
|Kıyılarda gece sağanak ve kuvvetli rüzgar.
|Dikkatli ve Tedbirli
|Muğla
|Yağış + Rüzgar
|Gece sağanak ve kıyı şeridinde sert rüzgar.
|Dikkatli ve Tedbirli
|Manisa
|Kuvvetli Rüzgar
|Bölge genelinde güneyli yönlerden sert rüzgar.
|Tedbirli
UYARILARA DİKKAT
- KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- ÇIĞ TEHLİKESİ:Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
🌍 BÖLGE BÖLGE DETAYLI HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|Genel Tahmin
|Önemli Uyarılar
|Şehirler ve Sıcaklıklar
|Marmara
|Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı.
|Trakya ve Çanakkale'de kuvvetli yağış ve sert lodos (40-60 km/s).
|Çanakkale (18°C), Edirne (17°C), İstanbul (15°C), Kocaeli (18°C)
|Ege
|Kıyılar yağışlı, iç kesimler parçalı bulutlu.
|Kıyılarda kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde sabah buzlanma ve don.
|İzmir (18°C), Aydın (19°C), Muğla (11°C), Afyon (13°C)
|Akdeniz
|Parçalı ve az bulutlu.
|Önemli bir doğa olayı beklenmiyor.
|Adana (19°C), Antalya (17°C), Hatay (17°C), Isparta (12°C)
|İç Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu.
|Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don.
|Ankara (12°C), Eskişehir (15°C), Konya (15°C), Sivas (10°C)
|Batı Karadeniz
|Parçalı ve az bulutlu.
|Sakin bir hava hakim.
|Düzce (19°C), Sinop (16°C), Zonguldak (15°C), Bolu (14°C)
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı ve az bulutlu.
|İç kesimlerde çığ, kar erimesi ve don olayı riski.
|Samsun (18°C), Trabzon (17°C), Rize (16°C), Amasya (15°C)
|Doğu Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu.
|Yükseklerde çığ tehlikesi, kuzeydoğuda şiddetli don.
|Erzurum (5°C), Kars (3°C), Van (6°C), Malatya (11°C)
|Güneydoğu Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu.
|Mevsim normallerinde sakin seyir.
|Şanlıurfa (15°C), Siirt (14°C), Diyarbakır (13°C), Gaziantep (13°C)
🔴 KRİTİK METEOROLOJİK UYARILAR
Hidro-Meteorolojik Risk: Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli hattında metrekareye düşecek yağış miktarının "yer yer kuvvetli" sınıfına girmesi beklenmektedir. Ani sel ve su baskınlarına karşı teyakkuzda olunmalıdır.
Dinamik Rüzgar Etkisi: Marmara'nın batısı ile Ege kıyı şeridinde güneybatılı (Lodos) rüzgarların hızı 40-60 km/saat bandına ulaşacaktır. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi riskler mevcut.
Jeofiziksel Risk (Çığ): Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında, artan sıcaklıklarla birlikte kar erimesi ve çığ düşme riski
"yüksek" seviyede.
SIK SORULAN SORULAR (SSS)
1. Bugün hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor ve ne zaman başlayacak?
Yağışların özellikle gece saatlerinde Marmara'nın batısında yoğunlaşması bekleniyor. Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
2. Ulaşımı etkileyebilecek rüzgar uyarısı hangi iller için geçerli?
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca denizlerde, özellikle Ege'de fırtına (6 ila 8 kuvvetinde) beklendiği için deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.
3. Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim olacak mı?
MGM verilerine göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
4. Doğu bölgelerinde yaşayanlar için özel bir risk var mı?
İki ana risk bulunmaktadır:
Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı kar erimesi riski vardır.
Don Olayı: Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
5. İstanbul ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Belirgin bir yağış uyarısı bulunmuyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C olacak ancak sabah saatlerinde buzlanma riskine dikkat edilmelidir.