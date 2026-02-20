Meteoroloji’den "kuvvetli" alarm! Gece yarısı pik yapacak: 8 il listede

(Yurtta 5 günlük hava durumu)

3. Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim olacak mı?

MGM verilerine göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

4. Doğu bölgelerinde yaşayanlar için özel bir risk var mı?

İki ana risk bulunmaktadır:

Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı kar erimesi riski vardır.

Don Olayı: Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.